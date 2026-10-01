Z-писатель Прилепин предрек России гражданскую войну

Z-писатель Прилепин предрек России гражданскую войну13
- 1.10.2026, 18:58
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Он прогнозирует «кровавую зарубу».
Российский писатель, Z-патриот Захар Прилепин обвинил Кремль и близкий к нему олигархат в возрождении нацистских идей в РФ. Громкое заявление он сделал в интервью российскому пропагандистскому ресурсу Delb.
Прилепин прогнозирует России гражданскую войну и «кровавую зарубу» из-за усиления опасной идеологии.
«Мы идем по этому пути... Определенные финансовые группировки вкладывают сверхресурсы в националистическое, ксенофобское движение в России. Оно накачивается, и накачивается, и накачивается бабками, причем поддерживается из некоторых кабинетов администрации (президента РФ – ред.) и имеет постоянную финансовую подпитку. Это измена стране, для кого-то это еще и глупость: люди просто на местах не понимают, что происходит. А кому-то это выгодно: он понимает, зачем это делает, причем они даже не скрываются... Последите за их постами – они страшные фанаты Франко, Муссолини, Пиночета, всей правой сволочи. Они без конца к ним апеллируют, на них ссылаются, про них вспоминают и их цитируют», – рассказал Z-патриот.