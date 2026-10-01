Валерий Залужный: Сделка с дьяволом просто невозможна 11 1.10.2026, 16:24

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Валерий Залужный

Он понимает только силу.

Мир с Россией нельзя заключать, руководствуясь логикой бизнеса, поскольку без международного права любые договоренности станут лишь паузой перед новой войной.

Об этом написал бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в колонке для «24 Канала».

Залужный убежден, что старый мировой порядок больше не работает, а вместе с ним исчезло и международное право, которое должно было служить основой для переговоров. В таких условиях, пишет он, любая договоренность станет прелюдией к следующей войне, а ее начало — лишь вопросом времени.

Чтобы Украина победила, партнерам нужно не только помогать ей выжить, но и бороться. Начать, по словам Залужного, стоит с того, чтобы не бояться назвать врага врагом. «Сделка с дьяволом просто невозможна. Ведь он понимает только силу. И эта сила — мы», — написал он.

По мнению автора колонки, мировые лидеры не хотят разбираться в причинах и последствиях этой войны. Вместо того чтобы оценивать силу и способность одержать победу, они пытаются заключать соглашения, которые уже утратили актуальность. Из-за этого судьбу войны, как считает Залужный, — едва ли не впервые в истории — взял на себя солдат на поле боя, а не стратеги.

Залужный пишет, что после аннексии Крыма перестала работать вся система международного права, выстроенная после Второй мировой войны. Среди документов, которые не смогли предотвратить войну, он назвал Устав ООН, Хельсинкские соглашения и Будапештский меморандум. Больше всего, по его мнению, была удивлена сама ООН, поскольку оказалась неспособной защитить свободу и независимость.

Войну в Украине он называет первопричиной глобальной нестабильности, которая уже открыла путь войне на Ближнем Востоке. Последствия, по его словам, видны даже на ценниках на АЗС. А российские ракеты и дроны, собранные преимущественно из иностранных комплектующих, падают на территории НАТО.

Отдельную часть своей колонки Залужный посвятил ветеранам. Он пишет, что со временем общество забывает об их жертвах и считает, что они больше не имеют права влиять на мирную жизнь. Именно поэтому, по его мнению, в Украине уже 12 лет нет мира: те, кто строит мир, не спрашивают совета у людей, знающих его реальную цену.

В завершение Залужный предупредил, что проиграть войну самим себе — значит потерять цивилизацию, обменяв её, например, на редкоземельные материалы для роботов-убийц.

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