Из-за угрозы дронов перестал ходить автобус из Новозыбкова в Гомель 3 1.10.2026, 16:39

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Брянск отрезают от Беларуси.

30 сентября автобус по маршруту Новозыбков — Гомель не вышел в рейс после атак беспилотников. Официальный перевозчик, автовокзал Брянска, отменил все рейсы в Беларусь, пишет Mayday.team.

В ночь на 29 сентября международный автомобильный пункт пропуска «Красный Камень» был атакован беспилотниками и загорелся.

Несмотря на отмену официальных рейсов, микроавтобусы неофициально продолжали курсировать по маршруту. По словам пассажиров, водители вынуждены превышать разрешенную скорость, пытаясь уклониться от дронов. Они утверждают, что для этого иногда приходится ехать быстрее 120 км/ч.

30 сентября участок российской трассы Клинцы — Новозыбков в направлении белорусского Добруша был полностью перекрыт. Сообщается, что вдоль дороги скрытно установлено множество FPV-дронов-камикадзе, находящихся в режиме ожидания появления цели. Такие дроны могут оставаться на дежурстве сутками.

Некоторые регулярные международные рейсы из Брянска в Гомель ранее были отменены или сокращены, однако автобусное сообщение между регионами до сих пор полностью не прекращалось.

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