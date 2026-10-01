Польские пограничники разобрали на границе автомобиль жены лукашиста 16 1.10.2026, 16:25

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иллюстративное фото

Экс-дипломат рассказал, как нужно реагировать на провокации диктатора.

Бывший польский дипломат Витольд Юраш рассказал, как Польша в свое время «ответила» белорусским властям на давление на польское меньшинство в Беларуси. Юраш в 2010 году возглавил политический отдел посольства Польши в Минске, а с апреля 2010 года по февраль 2011 года исполнял обязанности главы дипмиссии как временный поверенный в делах. После завершения дипломатической карьеры он стал журналистом и публицистом.

В разговоре с журналистом Богданом Рымановским на его YouTube-канале Юраш вспомнил работу в Беларуси. По его словам, тогда белорусские власти регулярно создавали проблемы представителям польского меньшинства.

Как рассказал Юраш, польская сторона долго думала, как на это реагировать. В итоге решили создать неприятности самой белорусской стороне, воспользовавшись тем, что многие представители элиты Гродненской и Брестской областей ездили за покупками в Белосток и Бялу-Подляску. Дипломаты составили список наиболее влиятельных белорусов и их жен.

«Совершенно случайно на границе их стали задерживать. Совершенно случайно жене одного из важных белорусских функционеров в новом автомобиле открутили внутреннюю обшивку потолка, так как собачка вынюхала наркотики. Никаких наркотиков не нашли, но неприятно было», – рассказал Юраш.

По его словам, примерно через две недели белорусская сторона предложила прекратить взаимные придирки. Однако поляки хотели, чтобы в Минске наверняка поняли причину происходившего на границе. Тогда, утверждает дипломат, договорились, что один из руководителей Пограничной охраны Польши позвонит ему из Варшавы по открытой линии, которую, как он считает, прослушивали белорусские спецслужбы, и спросит, нужно ли продолжать «кипиш» в отношении белорусов или белорусская сторона уже отступила.

Юраш уверен, что такой способ общения оказался для белорусских властей более понятным.

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