Белорусы о покупке квартиры: Нужно было копить с 1901 года 4 1.10.2026, 11:59

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Как молодой семье в Беларуси обзавестись жильем?

Жительница Витебска _liza_1902_ спросила в Threads совет по поводу покупки собственной квартиры.

«Как молодой семье в Беларуси обзавестись жильем? – пишет она. — С каждым днем я думаю, что это все более нереальнее. Расскажите ваши истории с жильем.

Рожать детей, ради квартиры — не вариант! Сначала нужна стабильность, крыша над головой, а потом — дети».

Белорусы ответили автору поста и рассказали свои истории о покупке жилья. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Купили с мужем частный дом в 25 км от Лиды в ипотеку на 20 лет без первого взноса. Платеж по 600 рублей и постепенно идет на уменьшение. Почему так далеко? Потому что мы понимали, что чем ближе к городу — тем дороже, помочь нам некому, ни наследства, ни еще какой-то помощи.

— Нужно было начать откладывать с того самого года, который у вас указан в нике — 1901. Возможно, тогда однушка в Минске у вас уже была.

— Самый рабочий вариант: уехать в Европу и собирать бабки на квартиру, но это минус пять лет нормальной жизни.

— Без помощи не знаю, как сейчас людям купить квартиру. Это надо прямо очень много зарабатывать либо ущемлять себя. Кстати, многодетным не дают бесплатно тоже, нужно своих тысяч 15-25 долларов.

— Ипотека, платеж каждый месяц 1500. Но что поделать?

— Пахать на трех работах, как многие и делают.

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