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Александр Хацкевич: Я белорус, это мой дом

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  • 1.10.2026, 12:28
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Александр Хацкевич: Я белорус, это мой дом
Александр Хацкевич
Фото: © Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Известный футболист рассказал, почему не взял украинское гражданство.

Уроженец Беларуси, звезда киевского «Динамо» Александр Хацкевич пояснил, почему, несмотря на то, что живет в Украине, не обзавелся гражданством этой страны.

— Почему вы не взяли украинский паспорт, вам же предлагали?

— Нет, никто не предлагал. А смысл? За сборную Украины я не мог быть заигран. Я белорус. Я родился в Беларуси. Это мой дом. А Украина — это второй дом. Я никогда не хотел менять паспорт. Я здесь могу использовать слово «никогда», это тот случай.

— Почему тогда Валентин Белькевич взял украинский паспорт?

— Его надо было знать. Валик умел дружить. Он хорошо разбирался в людях, которые окружали его вне футбола. Он близко никого к себе не подпускал, держал многих на расстоянии.

Хоть мы были знакомы с семи лет, я последний, кто узнал, что у него будет свадьба с Аней Седоковой. В личную жизнь он вообще никого не впускал. А почему захотел взять паспорт Украины? У меня нет ответа. Я банально не знаю, — ответил Хацкевич в выпуске ютуб-канала Дениса Бойко.

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