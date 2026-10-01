Путин повторяет ошибку Брежнева 5 1.10.2026, 12:49

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Россия идет по пути СССР к распаду.

Путин рискует повторить ошибки советского руководства, направившего чрезмерные ресурсы на военные расходы. Резкое увеличение оборонного бюджета на фоне экономических проблем может привести Россию к кризису, который в свое время стал одним из факторов распада СССР, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

В 2027 году Москва планирует увеличить военные расходы на 27%. На армию и войну против Украины предполагается направить 17,1 трлн рублей, что составит более 7% ВВП и около 35% всех бюджетных расходов страны.

Растущие затраты на войну усиливают давление на российскую экономику. На фоне западных санкций и украинских ударов по энергетической инфраструктуре сокращаются доходы от экспорта нефти и газа, возникают перебои с топливом, а власти урезают расходы на здравоохранение и образование.

Очевидны параллели с периодом правления Леонида Брежнева, когда наращивание военных расходов и вторжение советских войск в Афганистан усугубили экономические проблемы СССР.

«Войны в Украине обходится Кремлю так же дорого, как советская авантюра в Афганистане», — подчеркивает обозреватель.

Дополнительным фактором риска — это огромные потери российской армии. C начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 1,5 млн человек убитыми и ранеными, а боевые действия фактически зашли в тупик.

Во время визита в Москву директор ЦРУ Джон Рэтклифф также предупредил российских чиновников о риске экономического краха по советскому сценарию. Он заявил, что российская экономика уже демонстрирует признаки серьезных проблем, а западные санкции могут ускорить этот процесс.

На этом фоне дальнейшее увеличение военных расходов создает для Кремля дополнительные экономические риски. Москва направляет все больше ресурсов на войну, одновременно сталкиваясь с сокращением доходов от энергетического экспорта, ростом нагрузки на бюджет и проблемами в гражданских отраслях. Такая политика может усилить давление на российскую экономику и создать угрозу для устойчивости нынешней системы власти.

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