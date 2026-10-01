Звезда сборной Финляндии поблагодарил фанатов, которые унизили Лукашенко 2 1.10.2026, 13:23

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Фото: Tribuna.com

Болельщики ярко поддержали Украину.

В Лиге наций 2026/2027 завершились матчи второго тура в группах. Среди участников турнира сборная Беларуси, которая не попала под санкции УЕФА.

Несмотря на помощь России в войне против Украины, белорусы продолжают выступать на международной арене. Многие болельщики этой команде не рады, сообщает yle.fi.

Во вторник, 29 сентября, Беларусь сыграла на выезде против Финляндии. Фанаты хозяев провели яркую акцию в поддержку Украины и против Александра Лукашенко. Они вывесили баннер с изображением диктатора в виде таракана, убегающего от совы, национального символа Финляндии. Акцию высоко оценил капитан финской сборной Лукаш Градецкий.

«На стадионе царила оживленная и классная атмосфера, в отличие от тех времен, когда матчи проходили с ограничениями из-за ковида. Что касается акции, у каждого есть право на выражение гражданской позиции. И это совпадает с взглядами многих игроков сборной Финляндии», – заявил Градецкий.

Помимо большого баннера, болельщики громко пели песню «Путин – х**ло». Возле стадиона они также расклеивали листовки против Путина и Лукашенко.

Матч завершился нулевой ничьей. После двух туров у Финляндии 4 очка, и она занимает второе место в группе С. Лидирует Албания с шестью очками, а Беларусь с одним баллом на третьей строчке.

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