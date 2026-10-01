ВСУ повредили важный энергоузел российских оккупантов в Крыму 1.10.2026, 10:32

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Фото: 82ОМБр

Воздушный удар произошел вскоре после полуночи.

В ночь на 1 октября Силы обороны Украины атаковали российские стратегические объекты в оккупированном Крыму. Повреждена электроподстанция в поселке Нижнегорский, пишет Диалог.UA после анализа соцсетей.

Воздушный удар по электроподстанции в поселке Нижнегорский на северо-востоке Крыма 1 октября произошел вскоре после полуночи. На некоторое время часть этого населенного пункта осталась без света. Видео публикует Telegram-канал «Крымский ветер».

Мощность трансформаторов электрической подстанции ПС 110/35/10 кВ «Нижнегорская» составляет 50 МВА. Она распределяет электроэнергию для Нижнегорского района, в котором расположено несколько военных и стратегических объектов российских оккупантов. Например, в этом районе есть крупная нефтебаза. Она снабжает топливом и горюче-смазочными материалами оккупационную армию РФ.

Напомним, с июля текущего года Силы беспилотных систем ВСУ проводят операцию «Крымский рубильник off», чтоб лишить российских оккупантов электроэнергии. За это время Силы беспилотных систем отработали по 412 энергоузлам врага. Было повреждено 9 газораспределительных станций в аннексированном Крыму, 9 электроподстанций на временно оккупированной территории Донецкой области, 12 электроподстанций на временно оккупированной территории Луганской области и др.

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