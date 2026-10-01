Минчанин об очереди в поликлинике: Зачем 20 человек назначили на одно время? 1.10.2026, 11:17

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иллюстративное фото

Ждать приема у врача пришлось больше часа.

Пользователь Threads crazy_ficus пожаловался на очереди в учреждениях здравоохранения.

«Снова в поликлинике, — пишет он. — Уже больше часа. Зачем 20 человек назначили на одно время? Что там с тайм-менеджментом? В чем проблема назначить всех на разное время? Пробки из людей!»

«Интересно это только в белорусских поликлиниках врачи сами разводят беспорядок в очереди на коридоре в кабинет к врачу? — пишет в другом посте elena_kursach_/. — Так что ты приходишь и не понимаешь почему в один кабинет три очереди, хотя в регистратуре сказали одна».

Многие белорусы также написали, что в последнее время из-за нехватки врачей очереди в поликлиниках стали больше. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постами:

— У меня под кабинетом было четыре очереди: первая — по записи, вторая — по острой боли, третья — инвалиды и все, кто имеют льготы, четвертая- кто сходил к главврачу пожаловался и теперь их нужно принять первыми. Постепенно именно четвертая очередь увеличивалась, а остальные уменьшались.

— Так врачи все в Польше и Литве, чему удивляться?

— Это часто инициативные люди «вот вы с талоном, но между вами будем проходить мы без талона, нам срочнее, а талонов нет», «мне без очереди подписать. Как еще семь людей тоже подписать? Значит будет очередь людей без очереди, сейчас по талону следующий зайдет - вы с ним, а я со следующим».

— Им проще закрывать глаза на беспорядок.

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