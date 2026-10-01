В России Z-писатели пожаловались на «тяжкую долю» 12 1.10.2026, 11:19

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Их не поддерживает государство и не читают россияне.

Пишущие о войне против Украины российские «писатели» и «поэты» не имеют доступа к массовому читателю и не получают поддержку от государства. Об этом Z-литераторы заявили на круглом столе в Петербурге, пишут «Осторожно, новости». По словам Z-поэта Александра Пелевина, в России после начала войны так и не удалось запустить «специальную культурную операцию». За годы военных действий российским авторам удалось создать корпус «великолепных стихов», но государство не помогло с их распространением, а самих «патриотических» поэтов и писателей «загнали в загон», отметил Пелевин.

При этом Z-поэт признал, что на данный момент наблюдается спад «патриотической» поэзии, поскольку «писать о взятии очередной Малой Новохохловки — дело неблагодарное». Другой Z-поэт и ветеран «СВО» Аксель Кобокки заявил, что «специальная культурная операция» не началась, потому что государство создало неправильный образ «патриота». По его словам, прогосударственным людям народ в России мало доверяет. На встрече также отметили, что представители либеральной общественности «зарабатывают себе авторитет», заступаясь за преследуемых властями граждан, а у «патриотов» таких успешных «кейсов» нет.

Кроме того, один из участников встречи заявил, что в список внеклассного чтения для школьников попадают только книги определенных издательств, выпускающих Z-писателей. По его словам, это делается, чтобы «пилить деньги». Другой участник дискуссии отметил, что указ не пускать «патриотический корпус» в школы идет с самого верха. Также на встрече пожаловались, что Z-писателей и поэтов, которые сейчас находятся на фронте и пишут об этом, не отпускают для участия в литературных мероприятиях.

Ранее «Верстка» подсчитывала, что российские издательства с 2022 года выпустили по меньшей мере 259 книг, посвященных войне против Украины. В большинстве случаев они вышли небольшими тиражами — от 1 тыс. до 3 тыс. экземпляров. Представители книжной индустрии в разговоре с «Версткой» отметили, что издательствам Z-литература не интересна, поскольку на нее нет спроса со стороны читателей. По их словам, из-за плохих продаж произведения о войне чаще отправляются в бюджетные учреждения — школы, университеты и библиотеки.

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