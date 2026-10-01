Как наличие домашних кошек влияет на уровень счастья целых наций 1 1.10.2026, 11:50

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Есть прямая взаимосвязь.

Международная группа исследователей под руководством Чикагского университета выяснила, что количество домашних кошек в государстве связано с уровнем счастья населения. Научный журнал PLOS One опубликовал результаты масштабной работы, охватившей статистику из 93 стран мира. Исследование вышло 30 сентября 2026 года; в выборку вошёл и Китай.

Специалисты сопоставили информацию о доходах граждан, расходах на медицину, плотности популяции домашних любимцев и распространенности паразита Toxoplasma gondii. Этот микроорганизм способен передаваться человеку от животных. Анализ показал, что в странах с большим числом кошек люди чувствуют себя счастливее, однако высокий уровень заражения паразитом, наоборот, снижает этот показатель. Например, в Китае индекс счастья составил 5,97 при среднем по выборке 5,72, кошек там 376 на 10 тыс. человек.

Самым неочевидным итогом работы стал факт, что в государствах с высокой плотностью популяции кошек люди реже страдали от токсоплазмоза. Ученые связывают это с экономическими факторами. В богатых странах граждане чаще заводят животных, но при этом там качественнее медицина и лучше санитария, что сводит риск инфекции к минимуму.

«Самое интересное заключается в том, что наши результаты объединяют факторы, которые обычно изучаются раздельно: богатство, здоровье, взаимоотношения человека и животных, а также инфекционные заболевания. Понимание того, почему в одних популяциях уровень благополучия выше, требует учета биологических и экологических аспектов наряду с социально-экономическими условиями», — отметил ведущий автор исследования Хавьер Боррас-Леон.

Токсоплазма — одноклеточный паразит, который размножается в кишечнике кошек. Заражение человека происходит при контакте с больным животным или через загрязненную пищу. Хотя инфекция часто протекает бессимптомно, она может влиять на нервную систему и поведение людей, что объясняет гипотетическую связь с уровнем депрессии в обществе.

Авторы подчеркивают, что выявленные закономерности не означают прямой причинно-следственной связи: наличие питомца не гарантирует радости, а паразит не всегда становится причиной уныния. Тем не менее, работа открывает новые горизонты для изучения благополучия наций. В дальнейшем ученые планируют выяснить, какие именно социальные и биологические механизмы стоят за обнаруженными паттернами.

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