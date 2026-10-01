Оккупанта в Дебальцево впечатлила разрушительная сила украинского HIMARS 1 1.10.2026, 11:55

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От огромного здания на видео осталось только шесть елочек.

В сети появилась видеозапись, на которой российский оккупант демонстрирует последствия удара по зданию на въезде в оккупированный Дебальцево в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, объект был поражен украинским экипажем РСЗО HIMARS.

На кадрах видна разрушенная территория возле дорожной развязки. Оккупант за кадром жалуется на разрушительные последствия одного попадания и утверждает, что раньше на этом месте стояло большое здание.

«Ну вот что делает с зданием один «Хаймарс». Огромное здание было, очень огромное, осталось только шесть елочек. Это на въезде в Дебальцево, прямо на развязке», - комментирует россиянин увиденное.

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