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Дания начала следить за флотом РФ с помощью новых дронов

  • 1.10.2026, 11:40
  • 1,006
Дания начала следить за флотом РФ с помощью новых дронов

Основной площадкой для новых БПЛА станет авиабаза в Ольборге.

Вооруженные силы Дании приступили к испытаниям разведывательных беспилотников MQ-9B в своем воздушном пространстве с целью мониторинга российских военных кораблей в Арктике.

Об этом сообщает TV2.

Фото: Дания начала следить за действиями флота РФ с помощью новых дронов (ga-asi.com)

Во время первых тестовых полетов военные отрабатывали совместные действия с воздушными силами Германии. Немецкая сторона со своей стороны привлекла собственный беспилотник для полетов вдоль побережья Ютландии.

Дания закупила четыре беспилотных комплекса MQ-9B SeaGuardian на общую сумму около 600 млн. долларов. Ожидается, что они будут поставлены на вооружение в 2028 году. Основной базой для новых БПЛА станет авиабаза в Ольборге.

Там создают необходимую инфраструктуру и формируют штат, который будет насчитывать около 100 военнослужащих и специалистов.

Приобретение беспилотников большой дальности для Арктики тесно связано с угрозами и критикой со стороны президента США Дональда Трампа по поводу несостоятельности Дании обеспечить надлежащую безопасность в Гренландии. Кроме Дании беспилотники MQ-9B приобрели Великобритания, Бельгия, Польша, Германия и Канада.

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