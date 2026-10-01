ВСУ атаковали российские корабли в Черном море 1 1.10.2026, 12:14

13,024

Коллаж: данные ИИ

Зеленский показал видео ударов.

Вооруженные силы Украины атаковали российские корабли в Черном море. Об этом 1 октября сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Президент Украины не уточнил, какие именно суда были поражены, но опубликовал видео ударов. Владимир Зеленский также заявил, что в ночь на 1 октября были атакованы место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области, нефтеперерабатывающий объект в Самарской области и склад обеспечения российской армии в Брянской области.

«Именно такие справедливые ответы сейчас необходимы. Мы будем и дальше лишать Россию возможности продолжать эту войну», — написал Зеленский.

I thank all our defenders who are working to send Russia’s sick war back to where it came from. This means thousands upon thousands of people in our defense industry working to ensure that Ukraine has the means to respond to every Russian strike. And thousands of warriors who… pic.twitter.com/ARz5LCfIpu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

Российская сторона пока не комментировала это заявление.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Силы обороны Украины в ночь на среду, 9 сентября, нанесли удар по военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае РФ . Было уничтожено несколько российских судов, в том числе — ракетоносители.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com