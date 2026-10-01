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ВСУ атаковали российские корабли в Черном море

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  • 1.10.2026, 12:14
  • 13,024
ВСУ атаковали российские корабли в Черном море
Коллаж: данные ИИ

Зеленский показал видео ударов.

Вооруженные силы Украины атаковали российские корабли в Черном море. Об этом 1 октября сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Президент Украины не уточнил, какие именно суда были поражены, но опубликовал видео ударов. Владимир Зеленский также заявил, что в ночь на 1 октября были атакованы место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области, нефтеперерабатывающий объект в Самарской области и склад обеспечения российской армии в Брянской области.

«Именно такие справедливые ответы сейчас необходимы. Мы будем и дальше лишать Россию возможности продолжать эту войну», — написал Зеленский.

Российская сторона пока не комментировала это заявление.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Силы обороны Украины в ночь на среду, 9 сентября, нанесли удар по военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае РФ . Было уничтожено несколько российских судов, в том числе — ракетоносители.

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