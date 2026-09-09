закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Новороссийске уничтожены военные корабли РФ, в том числе — ракетоносители

4
  • 9.09.2026, 9:57
  • 11,968
В Новороссийске уничтожены военные корабли РФ, в том числе — ракетоносители
Иллюстративное фото: Данные ИИ

В Анапе подбиты палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8.

Силы обороны Украины в ночь на среду, 9 сентября, нанесли удар по военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае РФ . Было уничтожено несколько российских судов, в том числе — ракетоносители.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

«В ночь на 9 сентября военно-морская база Новороссийск в результате комплексного удара Сил обороны Украины с участием СБС лишилась ряда военных плавсредств, в том числе ракетоносителей», — написал Мадяр в Telegram.

Командующий СБС также сообщил об ударе по Анапе в Краснодарском крае. Украинские дроны уничтожили российский палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8, написал Мадяр.

Ночью в Новороссийске гремели мощные взрывы. Российские власти заявляли об угрозе атаки БПЛА и ракет, а впоследствии — о массированной атаке на Новороссийск и Анапу. OSINT-аналитики Telegram-канала Astra сообщали, что один из пожаров произошел на территории Новороссийского мазутного терминала.

Минобороны страны-агрессора России заявляло о «перехвате» 596 украинских дронов над 11 регионами и над оккупированным Крымом ночью 9 сентября.

ООО Новороссийский мазутный терминал является одним из ключевых предприятий Новороссийского транспортного узла. Входит в состав Новороссийского морского торгового порта — крупнейшего морского порта России.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар