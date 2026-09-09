В Новороссийске уничтожены военные корабли РФ, в том числе — ракетоносители 4 9.09.2026, 9:57

11,968

Иллюстративное фото: Данные ИИ

В Анапе подбиты палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8.

Силы обороны Украины в ночь на среду, 9 сентября, нанесли удар по военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае РФ . Было уничтожено несколько российских судов, в том числе — ракетоносители.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

«В ночь на 9 сентября военно-морская база Новороссийск в результате комплексного удара Сил обороны Украины с участием СБС лишилась ряда военных плавсредств, в том числе ракетоносителей», — написал Мадяр в Telegram.

Командующий СБС также сообщил об ударе по Анапе в Краснодарском крае. Украинские дроны уничтожили российский палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8, написал Мадяр.

Ночью в Новороссийске гремели мощные взрывы. Российские власти заявляли об угрозе атаки БПЛА и ракет, а впоследствии — о массированной атаке на Новороссийск и Анапу. OSINT-аналитики Telegram-канала Astra сообщали, что один из пожаров произошел на территории Новороссийского мазутного терминала.

Минобороны страны-агрессора России заявляло о «перехвате» 596 украинских дронов над 11 регионами и над оккупированным Крымом ночью 9 сентября.

ООО Новороссийский мазутный терминал является одним из ключевых предприятий Новороссийского транспортного узла. Входит в состав Новороссийского морского торгового порта — крупнейшего морского порта России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com