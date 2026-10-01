Спас 174 человека: что известно о пилоте-герое Flydubai? 1.10.2026, 14:22

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Сам Мачхар

Коллаж: соцсети

Премьер-министры Израиля и Индии назвали капитана Мачхара героем.

Ему 39 лет, он отец двоих детей, и его только что провозгласили героем. Индийский пилот Смит Мачхар спас 174 человека, летевших вчера самолетом Flydubai из Дубая в Тель-Авив. Он отразил нападение второго пилота и помог предотвратить крушение самолета по вине нападавшего. Премьер-министры Израиля и Индии назвали Мачхара героем, сообщает RFM.

Сам Мачхар

Фото: AFP/East News

«Кровь была повсюду»

Драматические события развернулись в среду на борту самолета Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив. В кабине пилотов произошла драка между двумя пилотами. Согласно имеющимся на данный момент сведениям, один из них — гражданин Омана — пытался разбить или угнать самолет. Второй, Смит Мачхар, пытался этому помешать.

Нападавший ударил капитана Мачхара ножом. Во время потасовки дверь кабины была открыта. Благодаря этому внутрь вбежали другие пассажиры, скрутили нападавшего и взяли управление самолетом на себя. Машина совершила аварийную посадку в Саудовской Аравии. Это удалось сделать благодаря тому, что среди пассажиров оказались два пилота.

Сам Мачхар получил тяжелые ранения. Первую помощь ему оказал летевший этим же рейсом стоматолог.

«Думаю, если бы мы подождали еще немного, мы бы его потеряли. Его давление резко упало, он внезапно потерял сознание, а кровь было повсюду», — рассказывал Шота Мусаев.

Как сообщило посольство Индии в Эр-Рияде, Мачхар сейчас находится в больнице в Саудовской Аравии, его состояние стабильное.

One year ago, Captain Smit Machchhar asked a simple question: “When we are up there and if something happens, who’s going to save you?”



He proved his own point when he managed to help prevent the hijack of his flight by his co-pilot who stabbed him.



We are forever grateful for… pic.twitter.com/eN2nmC1gw0 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 1, 2026

Премьер-министры Израиля и Индии говорят в один голос

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прямо назвал Мачхара героем и подчеркнул, что его отвага «предотвратила катастрофу, подобную той, что произошла 11 сентября». В публикации на платформе X Нетаньяху заявил, что капитан Мачхар «спас жизни 174 людей».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также написал, что капитан Смит Мачхар — герой. «Перед лицом величайшей угрозы и несмотря на серьезные травмы, он проявил огромное мужество и решимость, чтобы защитить жизни других. Индия гордится капитаном Мачхаром», — заявил Моди.

Поначалу не мечтал стать пилотом

Мачхар родился в Мумбаи. Его семья занималась текстильной промышленностью. В прошлом году в разговоре в подкасте Bona-Fide Banter он рассказывал, что в детстве не мечтал стать пилотом.

После школы он записался на курс текстильной инженерии. «Я прошел весь курс, был еще молод, поэтому хотел еще немного поучиться», — сказал он.

Затем он попал на авиационные курсы и, по его собственным словам, «заразился этим вирусом» и решил, что хотел бы сесть за штурвал самолета. Обучение он проходил в Новой Зеландии.

«Через полминуты все было бы кончено»

«Он всегда был жизнерадостным молодым человеком и очень старался», — сказал его тогдашний инструктор Филип Кин в интервью CNN. На групповом фото тех времен Мачхара легко узнать. «Эта характерная улыбка… это просто счастливый, радостный человек», — говорит он.

Кин, комментируя инцидент на борту Flydubai в среду, оценил реакцию пилота как потрясающую. «В течение нескольких секунд самолет мог погибнуть, и, к счастью, им удалось открыть дверь… к счастью, ему удалось удержать ситуацию и спасти положение. Через полминуты все было бы кончено», — отметил в разговоре с CNN бывший руководитель. «Я очень горжусь тем, что он справился с этой ситуацией», — добавил он.

До прихода в Flydubai Мачхар провел 11 лет в индийской авиакомпании SpiceJet, где дослужился до должности старшего командира. Согласно его профилю на LinkedIn, у него более 9750 часов летного опыта, из них более 6400 часов в качестве командира воздушного судна.

Его бывший работодатель, SpiceJet, выпустил заявление, в котором назвал Мачхара «героем», спасшим «бесчисленные жизни».

Власти Израиля: террорист пытался разбить самолет

Что касается авиации, по словам Мачхара, ему повезло оказаться среди людей, которые помогли ему стать тем пилотом, которым он является сегодня, — говорил он в прошлом году в подкасте. Он подчеркивал, что именно опытные пилоты научили его справляться со стрессовыми ситуациями.

В ходе беседы капитан Мачхар сказал, что ни один из самолетов, которыми он управлял, не нуждался в аварийной посадке. Однако у него случались небольшие технические неполадки, которые приводили к задержкам. «Задержки — не проблема, пока ты благополучно выходишь из самолета», — отметил он.

До инцидента в среду одной из самых необычных ситуаций, с которыми он столкнулся за более чем 15 лет летной карьеры, были роды на борту.

«У женщины начались преждевременные схватки», — вспоминал Мачхар в подкасте Bona-Fide Banter. «Она сказала что-то вроде: капитан, у меня начинаются роды», — рассказывал он.

Сам Мачхар — отец двоих детей. Как он говорил в подкасте, семья для него очень важна, и он старается проводить с ней как можно больше времени.

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