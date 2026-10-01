В Тбилиси пьяный россиянин устроил хамский дебош и кричал «Слава России»7
- 1.10.2026, 13:14
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МВД Грузии подтвердило факт задержания гражданина РФ.
В Грузии разразился скандал с участием гражданина России. На территории жилого комплекса Monolith Green City в тбилисском районе Ортачала нетрезвый русскоязычный мужчина помочился прямо с балкона на посетителей расположенного снизу кафе. О происшествии в соцсетях рассказала очевидица Теона Голодзе, опубликовавшая видеозапись инцидента в TikTok, сообщает NewsGeorgia.
По словам Голодзе, когда сидевшие внизу люди начали снимать происходящее на телефоны и делать ему замечания, дебошир в ответ стал выкрикивать «Слава России».
Посетители сразу вызвали полицию. На кадрах видно, как уже во дворе в присутствии полиции нетрезвый мужчина пытается оправдать свое поведение оригинальным аргументом — он заявил, что поступил так, потому что «ванная была занята». При этом он сетует, что кафе якобы «незаконно» разместило внизу стулья и столы.
Параллельно, как говорит Голодзе, задержанный звонил по телефону знакомым, прося о помощи и уверяя собеседников, будто проблемы с полицией у него возникли исключительно из-за лозунга «Слава России».
По информации автора видео, нарушителя задержали в административном порядке. Согласно ее данным, после судебного разбирательства его должны депортировать из страны.
МВД Грузии подтвердило факт задержания гражданина РФ в административном порядке
Производство ведут по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 171 Кодекса об административных правонарушениях Грузии. Последняя статья включает действия, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную мораль в общественных местах, а также явное неуважение к принятым нормам поведения, создающее унизительную или оскорбительную среду (включая удовлетворение физиологических потребностей в общественных местах).
Отдельных официальных заявлений по поводу инцидента МВД до сих пор не выпускало.