«Я просто потянул за штурвал»: удивительная история спасения самолета, летевшего в Тель-Авив 5 1.10.2026, 15:42

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Янив Хаюн скрутил пилота, который ударил ножом командира экипажа.

Израильский пассажир самолета, летевшего из Дубая в Тель-Авив, рассказал, как он сумел скрутить второго пилота, после того как тот ударил ножом командира экипажа и, вероятно, попытался направить Boeing 737 Max 8 в землю. Другие люди, находившиеся на борту, описали «ужасающие» секунды, когда они уже готовились к смерти, сообщает BBC.

Пассажир рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai по имени Янив Хаюн встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после приземления резервного борта в Тель-Авиве. Он все еще был в окровавленной футболке.

Власти Израиля считают, что произошедшее было попыткой джихадистского нападения. Расследование инцидента продолжается, официальных заявлений о мотивах подозреваемого пока не было.

Однако Flydubai объявила,что на время расследования приостанавливает полеты в Тель-Авив.

После того как Хаюн обезвредил нападавшего, самолет удалось стабилизировать, а экстренную посадку в городе Табук на северо-западе Саудовской Аравии осуществили два других пилота, которые находились на борту в качестве пассажиров.

Фото: Reuters

«В креслах пилотов никого не было»

Хаюн сказал премьер-министру, что заподозрил неладное, когда самолет внезапно стал терять высоту и менее чем за две минуты снизился на 5,2 тыс. метров.

«Кто-то стал кричать, погас свет», — говорит Янив Хаюн на видеозаписи, которую опубликовал премьер-министр Израиля.

Фото: Benjamin Netanyahu/X

После этого он вместе с другими пассажирами попытался открыть дверь кабины пилотов, но это оказалось непростой задачей.

«Пилот, которого ранили ножом, просто находился очень близко к двери, поэтому нам было трудно ее открыть», — сказал Хаюн.

Но, по его словам, раненный пилот перед тем, как потерять сознание, смог открыть дверь.

«Когда я вошел, я увидел нападавшего у приборной панели, между двумя креслами… в креслах пилотов никого не было. Один лежал на полу, другой был у приборной панели. Еще один парень вошел [в кабину] вместе со мной. Я схватил нападавшего, зажал его в удушающем захвате и вытащил — в первую очередь — наружу».

По его словам, нападавший «пытался разбить приборы, чтобы вывести самолет из строя».

Янив рассказал, что окликнул израильтян, которые были в самолете, и вместе они «прижали нападавшего к полу, чтобы тот не смог сопротивляться».

Янив также объяснил, что «потянул за штурвал [самолета]».

«Вы потянули за штурвал?» — переспросил Нетаньяху. «Я смотрю передачу „Расследования авиакатастроф“, господин премьер-министр, — ответил Янив. — Самолет стал выравниваться, а потом пилот [вероятно, речь идет об одном из пилотов-сменщиков, летевших в самолете пассажирами — BBC], сказал мне, что дальше возьмет управление на себя».

Нетаньяху назвал Хаюна «героем» и спросил, как ему это удалось. «Мы же народ львов, не так ли?» — ответил пассажир.

Нетаньяху ответил, что видит перед собой «великого героя», и, указывая на кровавое пятно на футболке, спросил: «Ого, это от него?», на что пассажир ответил: «Да, это от него». «То, что вы сделали, просто невероятно», — сказал Нетаньяху.

«Чувство такое, что прошел через ад»

Еще один пассажир, Цвика Менесс, рассказал израильскому общественному вещателю Kan, что помог скрутить нападавшего, а другие «помогли связать его при помощи его собственных пластиковых стяжек и шнуров от наушников».

Фото: Reuters

«Другой пилот, который находился в пассажирском салоне, заменил второго пилота, так что они и посадили самолет», — добавил этот человек.

Позже пассажиры рейса Flydubai были доставлены в Тель-Авив на резервном самолете В аэропорту «Бен-Гурион» их встретило множество людей с израильскими флагами, которые приветствовали их музыкой, танцами и песнями.

«Слава Богу, я жив, — сказал журналистам один из пассажиров Хаим Лазарович. — Самым ужасным во время этого полета было, когда пилот потерял контроль».

18-летний пассажир Оран Коэн описал пережитое как «очень трудный момент». «Может быть, прошло всего пять минут, но чувство такое, что прошел через ад. Я слышал, как мой брат, который сидел за мной, стал кричать, что мы все погибнем», — добавил он.

Сотрудник израильской службы скорой помощи позже сказал BBC, что несколько людей, находившихся на борту, «были очень взволнованы и плакали, когда выходили из самолета».

Получивший ножевые ранения командир экипажа, гражданин Индии Смит Маччхар, доставлен в больницу, но находится в стабильном состоянии, сообщило индийское посольство в Саудовской Аравии.

Нападавший арестован, его допрашивают саудовские власти.

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