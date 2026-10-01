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На главу украинской компании Fire Point совершено покушение?

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  • 1.10.2026, 14:15
  • 8,038
На главу украинской компании Fire Point совершено покушение?
Денис Штилерман
Фото: unian.net

Денис Штилерман прокомментировал информацию в Сети.

В Сети появились сообщения о возможном покушении на руководителя компании Fire Point Дениса Штилермана под Киевом.

Об этом написал военный журналист Сергей Ауслендер, сославшись на собственный источник.

«Один источник сообщил мне (информация требует дополнительной проверки), но этот источник ранее не подводил, что под Киевом была попытка покушения на руководителя компании Fire Point», – написал Ауслендер.

По данным источника, Штилерман получил легкое ранение. Один из его охранников погиб.

Также сообщается, что нападавших ликвидировали.

Позже на своей странице в X Штилерман написал:

«Слухи о моей гибели или гибели моих охранников несколько преувеличены».

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