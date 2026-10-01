Сколько кофеина можно употребить в день 1.10.2026, 14:06

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Есть скрытые источники этого природного стимулятора.

Чаще всего кофеин поступает в организм с кофе, чаем и газированными напитками, однако его количество может незаметно увеличиваться за счет энергетиков, предтренировочных комплексов и даже шоколада.

Об этом пишет «Курсор».

Координатор кардиологической программы медицинского центра St. Mary’s Кэти Клима советует учитывать не количество кофеина в одном конкретном продукте, а его общее суточное потребление.

«Рекомендуемый предел кофеина для здорового взрослого человека составляет 400 миллиграммов в день», — сказала Клима.

Для подростков рекомендуемый предел ниже — 100 миллиграммов в день. Детям младше 12 лет специалисты рекомендуют вообще не употреблять кофеин.

Скрытые источники кофеина

По словам специалистов, чрезмерное употребление кофеина может привести к головной боли, тревожности, нервозности, учащенному сердцебиению и повышению артериального давления.

При этом содержание кофеина в разных продуктах может значительно различаться, особенно если речь идет об энергетических напитках.

«Содержание кофеина в энергетиках сильно отличается, поэтому все действительно зависит от того, сколько кофеина в конкретном напитке», — объяснила Клима.

Специалисты рекомендуют проверять этикетки продуктов, чтобы понимать, сколько кофеина человек получает в течение всего дня.

«Некоторые люди не понимают, что выпили чашку кофе утром, а затем во второй половине дня выпили напиток, который кажется полезным, но тоже содержит кофеин. Они даже не подозревали об этом», — сказала Клима.

Спортивные напитки и энергетики — не одно и то же

Специалисты также советуют различать спортивные и энергетические напитки.

«Спортивные напитки предназначены для восстановления жидкости после физических нагрузок и содержат электролиты, тогда как энергетики больше рассчитаны на то, чтобы дать человеку заряд энергии и стимулировать его», — объяснила Клима.

Сам по себе кофеин в умеренных количествах считается безопасным, однако проблемы могут возникнуть, если регулярно превышать рекомендуемый уровень потребления.

«Мы рекомендуем следить за тем, какие источники кофеина вы выбираете, и за его общим количеством в день. Но если у вас начинают появляться какие-либо из этих симптомов, стоит обратиться к врачу», — сказала специалист.

Людям с заболеваниями сердца нужна осторожность

Врачи советуют людям с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно внимательно следить за количеством употребляемого кофеина.

Слишком большое его количество может усилить симптомы у людей с высоким артериальным давлением, заболеваниями сердца или нарушениями сердечного ритма.

«Если у вас есть такое заболевание, как высокое давление или аритмия, кофеин действительно может усилить симптомы», — предупредила Клима.

Специалисты отмечают, что умеренное употребление кофеина может быть частью здорового образа жизни. При этом важно обращать внимание на реакцию собственного организма и не игнорировать появление неприятных симптомов.

Чтобы повысить уровень энергии и сохранить бодрость, специалисты также рекомендуют более простые альтернативы: пить достаточно воды, полноценно высыпаться и регулярно заниматься физическими упражнениями.

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