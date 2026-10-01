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«Попала в сказку»: минчане нашли плюсы в перекрытии центра города

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  • 1.10.2026, 14:36
  • 3,412
«Попала в сказку»: минчане нашли плюсы в перекрытии центра города

Многим сегодня пришлось выйти на работу пораньше.

Движение в центре Минска сегодня и завтра, 1 и 2 октября, будет частично перекрыто из-за официальных мероприятий. Многим жителям столицы это доставило неудобства, однако нашлись и те, кто открыл для себя город с другой стороны из-за того, что пришлось выйти на работу раньше обычного.

Почти все утро над Минском стоял густой туман, который изменил до неузнаваемости привычные городские пейзажи.

«Красивое туманное утро в городе, - пишет lelia.ph. - В перекрытии центра все же нашлись плюсы: приехала сильно рано на работу, погуляла по туманному Минску, правда, чуть не опоздала, зато как красиво получилось».

«Утро в Минске: густой туман, приятная осенняя прохлада, асфальт усыпан рыжими и желтыми кленовыми листьями. Беру телефон, фоткаю все подряд, а в голове музыка из «Сумерек», - пишет yanayukhovich .

Многие минчане выложили фото, снятые утром в соцсетях. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постами со снимками:

— Завораживающие кадры. Это точно Минск?

— Я сегодня тоже вышла пораньше и попала в сказку.

— Чудесное утро.

— Хороший повод встать пораньше.

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