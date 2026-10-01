Песков издевается над Путиным? 10 1.10.2026, 14:35

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Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Кремля сделал странное заявление о речи на Валдае.

Российский диктатор Владимир Путин выступит с речью на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и добавил, что это выступление якобы «ожидают во всем мире». «Очень важные заявления, все будут ждать этого мероприятия», – анонсировал он.

По словам представителя Кремля, речь на «Валдае» входит в число ежегодных выступлений диктатора, которые «привлекают большое внимание международного сообщества».

«Президент традиционно выступит. Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которого ждет весь мир», – сказал Песков.

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