Песков издевается над Путиным?10
- 1.10.2026, 14:35
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Пресс-секретарь Кремля сделал странное заявление о речи на Валдае.
Российский диктатор Владимир Путин выступит с речью на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и добавил, что это выступление якобы «ожидают во всем мире». «Очень важные заявления, все будут ждать этого мероприятия», – анонсировал он.
По словам представителя Кремля, речь на «Валдае» входит в число ежегодных выступлений диктатора, которые «привлекают большое внимание международного сообщества».
«Президент традиционно выступит. Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которого ждет весь мир», – сказал Песков.