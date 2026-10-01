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Водитель Bentley 146 раз нарушил ПДД

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  • 1.10.2026, 14:52
  • 4,144
Водитель Bentley 146 раз нарушил ПДД

Изначально водитель получил штраф.

ГАИ Беларуси сказала о судьбе водителя Bentley, который 146 раз нарушил ПДД. Подробности сообщает телеграм-канал газеты «На страже» и журнала «Милиция Беларуси».

В июле 2026 года водителя Bentley Bentayga привлекли к ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Он не уступил дорогу встречному авто в момент поворота из-за чего случилось столкновение.

«Вместе с тем указанный водитель ранее был привлечен к административной ответственности 146 раз, из них 125 - за превышение скорости», - сказано в сообщении.

Кроме того, минчанин дважды являлся виновником аварий, в которых были причинены механические повреждения транспортным средствам.

Изначально водитель получил штраф. Однако Главное управление ГАИ МВД настояло на пересмотре. В итоге, минчанина лишили прав на три месяца и дали штраф в размере 17 базовых величин, или 765 рублей (в октябре 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).

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