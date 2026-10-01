«Мужу отказали в больничном, а вечером его забрала скорая» 7 1.10.2026, 13:46

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Белоруска рассказала о вопиющем случае в поликлинике.

Жительница Лиды lesia_a0806 сообщила в Threads, что лишь с третьей попытки добилась госпитализации мужа, который находился в тяжелом положении.

«Ситуация из ряда вон выходящая, — пишет она. — Мужу отказали в больничном, а вечером его на скорой забрали и положили в больницу. Мужа три дня тошнило, рвало. Лежал просто пластом. Толком не пил. Любая еда выходила после употребления. Как раз был на выходных.

Не смогли вылечиться собственными силами. Пришлось идти в центральную поликлинику за больничным. Утром отправили к инфекционисту, которая с ответом «вы трудоспособны» отправили на работу . Я возмутилась, но не сдалась.

Отправила мужа к терапевту. Отсидев очередь в 3,5 часа , муж все-таки посетил терапевта. Долго сидел, так как был допталон и люди, которые по времени, не пропускали по допталонам. Терапевт осмотрев и собрав анамнез пришел к выводу, что муж «трудоспособен», все вопросы к инфекционисту.

Супруг работает на пищевом производстве. Был вечер и мы не смогли пойти жаловаться к главному врачу. Муж приехал и просто обессилев лег. Я же понимаю, что ему нельзя в таком состоянии идти на работу.

Я просто вызвала скорую. Его осмотрели, собрали все данные и по кардиограмме сказали, что в организме обезвоживание. Удивились нашей ситуации и сразу же забрали мужа в больницу инфекционную. У меня вопрос: должны ли врачи из поликлиники нести ответственность за свои действия?. Каким образом можно наказать людей? Очень неприятно от этой всей ситуация. Но просто кто нес бы ответственность, если б на пищевом производстве пошла инфекция или с мужем что-то бы случилось?»

Пользователи соцсети посоветовали донести информацию об этом факте до Министерства здравоохранения. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Очень жаль, что человечность в этих ситуациях, на последнем месте.

— Есть горячая линия Минздрава, оперативно помогли решить мой вопрос

— Позвоните, пожалуйста, в Минздрав и проверьте карту мужа, что туда записали. Тоже обслуживаюсь в центральной, и хожу туда в крайнем случае, они даже не все симптомы пишут в карту. И не докажешь потом, что говорила. Я ходила больше месяца с болями в желудке, и жжение и изжога и ничего не помогало. Никаких дополнительных обследований не назначали. Случайно в мой список анализов, что я для себя сдавала попал анализ на хеликобактер. Положительный оказался. Ну как так можно? И это только один момент

— Такое впечатление, что всем врачам просто приказали не давать больничные. Работать видно некому.

— Мне в этой истории больше нравится, что человек на пищевом производстве работает. А нельзя было сказать, что даже по нормам производства меня не допустят до работы, а вы врач, и в упор не видите проблему?

— Это классика жанра в нашей стране! У нас больничные открывают только с высокой температурой, все остальные случаи только через скандал или через угрозы написать жалобу!

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