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В окрестностях Витебска сельчанин ударил чиновника бейсбольной битой

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  • 1.10.2026, 13:51
  • 11,882
В окрестностях Витебска сельчанин ударил чиновника бейсбольной битой
фото: sportpanorama.by

Cын хозяина дома отреагировал на приезд специальной комиссии.

В одной из деревень в окрестностях Витебска к 76-летнему мужчине приехала комиссия чиновников. К ним вышел 47-летний сын хозяина дома и начал угрожать бейсбольной битой, сообщило областное госиздание «Витебские вести».

В сентябре к 76-летнему жителю деревни под Витебском приехала комиссия, которая, согласно плану, обследовала условия проживания престарелых граждан. На ее визит отреагировал 47-летний сын хозяина дома.

Он вышел к чиновникам с бейсбольной битой и, как сообщается, начал угрожать председателю сельисполкома, который был в составе комиссии.

«Мужчина высказал в адрес должностного лица угрозы и применил физическое насилие, используя в качестве оружия бейсбольную биту. Преступные действия фигуранта выразились в попытке нанесения и нанесении одного удара битой по туловищу потерпевшего», — рассказал прокурор Витебского района Игорь Лисовский.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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