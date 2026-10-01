Эстония запретила транзит белорусского зерна через свою территорию 4 1.10.2026, 13:11

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Таллинн закрывает санкционные лазейки.

Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна через свою территорию. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

«Россия не может вести агрессивную войну и рассчитывать, что мы будем помогать сохранять ее торговые потоки», — заявил Цахкна.

Решение принято на фоне изменений в российской экспортной логистике. Российские компании начали переоборудовать терминалы для удобрений, угля и других грузов в портах на Балтийском и Северном морях для перевалки зерна.

На такой шаг бизнес пошел после перебоев с поставками через Черное море, вызванных украинскими ударами беспилотников. Российские компании ищут новые маршруты для экспорта зерна, однако решение Эстонии сокращает возможности для его транзита через территорию страны.

Таллинн в последние годы последовательно ужесточает ограничения в отношении торговли с Россией и Беларусью на фоне войны против Украины.

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