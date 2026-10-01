Трамп: Самолет Flydubai спас от крушения израильский сантехник 1.10.2026, 8:31

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Иллюстрационное фото

Президент США сослался на информацию от Биньямина Нетаньяху и «еще нескольких человек».

Президент США Дональд Трамп заявил, что пассажирский самолет Flydubai спас от крушения израильский сантехник, который прежде никогда не управлял воздушным судном. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме. По его словам, во время полета второй пилот — «возможно, террорист или сумасшедший» — напал с ножом на капитана самолета. Раненый командир сумел открыть дверь кабины и позвал на помощь. Сантехник, находившийся среди пассажиров, «выдернул» нападавшего из кресла и отбросил назад, после чего его удерживали другие пассажиры.

Когда самолет начал падать «с перегрузкой за пределами допустимого», сантехник сел в кресло пилота, потянул штурвал на себя и выровнял лайнер, сказал глава Белого дома. Позже управление в свои руки взяли другие специалисты, находившиеся на борту. «И вот этот сантехник, никогда не пилотировавший самолет, догадался потянуть штурвал. И когда его спросили, почему он так поступил, он сказал, что смотрит шоу «Расследования авиакатастроф». Он сказал, что смотрит его постоянно и благодаря ему примерно понял, как управлять самолетом!» — отметил Трамп. Он уточнил, что услышал эту историю от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и «еще нескольких человек».

В среду, 30 сентября, самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Саудовской Аравии. Во время полета экипаж также сообщил о возможной попытке угона самолета. Израильские спецслужбы считают, что второй пилот лайнера пытался захватить управление, чтобы направить самолет в небоскреб в Тель-Авиве. В ходе инцидента самолет за 37 секунд потерял около 4,6 тыс. метров высоты. По данным The Telegraph, в кабину пилотов ворвался пассажир Янив Хаюн — он схватил нападавшего, а затем взял управление самолетом на себя. После приземления борта в Саудовской Аравии второй пилот был арестован. Предположительно, он является гражданином Омана.

Нетаньяху заявил, что расследует заговор с целью «разбить самолет вместе со всеми, кто находится на борту». Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал инцидент «попыткой джихадистского нападения». Авиакомпания Flydubai заявила, что мотив произошедшего расследуется, и призвала не делать «преждевременных выводов».

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