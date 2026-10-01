Рубио выгнал делегацию Ирана из США 5 1.10.2026, 7:50

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Марко Рубио

После того, как переговоры зашли в тупик.

В понедельник госсекретарь США Марко Рубио потребовал от иранской делегации на Генассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик.

Об этом сообщает Axios.

Как пишет издание, в понедельник утром Белый дом полагал, что в ходе переговоров с Ираном в течение дня может быть достигнут прогресс. Однако к концу дня стало ясно, что переговоры зашли в тупик.

Затем в понедельник вечером, по приказу Рубио, миссия США при ООН сообщила иранский миссии при ООН, что делегация главы МИД Ирана Аббаса Аракчи должна немедленно покинуть Нью-Йорк.

«Госсекретарь Рубио выслал иранскую делегацию, которая слишком долго там находилась. Генеральная ассамблея ООН закончилась, поэтому им пора было уезжать», - рассказал американский чиновник.

По итогу иранская делегация, включая Аракчи, отправилась в аэропорт несколько часов спустя и во вторник в 01:20 утра села на рейс из Нью-Йорка в Доху.

Второй источник подтвердил, что США потребовали от иранской делегации покинуть страну, но добавил, что Аракчи в любом случае должен был вернуться в Тегеран в понедельник вечером.

По информации региональных источников, катарские посредники продолжают переговоры с обеими сторонами о предложенном компромиссе.

«Может быть, я их взорву. Мы должны принять это решение. Мы либо взорвем их, либо заключим сделку. Но время приближается. Так или иначе, это очень скоро закончится», - сказал президент США Дональд Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, как он может заключить сделку с режимом, который он называет безумным.

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