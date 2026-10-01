National Review: Мир работает на дизельном топливе 1.10.2026, 6:36

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«Топливо прошлого» снова в центре внимания.

Дизельное топливо, которое еще недавно воспринималось как пережиток углеродной эпохи, неожиданно оказалось в центре внимания мировой экономики. Рост цен на него все сильнее беспокоит потребителей и способен повлиять даже на политические настроения, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне стремительного развития солнечной и ветровой энергетики дизель часто воспринимается как грязное топливо прошлого. Однако именно он продолжает играть ключевую роль в работе мировой экономики. На дизеле работают грузовики, строительная техника, сельскохозяйственные машины, суда и множество промышленных установок.

Ситуация резко изменилась после энергетического кризиса, вызванного конфликтом с Ираном. Перебои с поставками топлива и рост стоимости нефти вновь показали, насколько сильно мировая экономика зависит от дизеля.

«Дизель — это промышленная экономика», — заявил бывший старший советник министра финансов США Джо Лаворнья.

Высокая стоимость топлива быстро отражается далеко за пределами автозаправок. Дизель необходим для доставки товаров, работы заводов, строительства и производства продуктов питания. Поэтому его подорожание увеличивает расходы бизнеса и в конечном итоге может привести к росту цен для обычных потребителей.

Особенно заметным фактор становится в США, где стоимость топлива способна превратиться в политическую проблему. Как отмечает издание, каждые выборы могут неожиданно вывести на первый план вопрос, который меняет общественные настроения. В нынешнем году таким вопросом, судя по всему, становится цена на заправках, прежде всего стоимость дизеля.

«Невидимый смазочный материал мировой экономики вновь оказался в центре внимания, показывая, что переход к новым источникам энергии не отменяет зависимости от традиционного топлива», — пишет эксперт.

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