Польский генерал: Разбившийся в России Ту-95МС мог быть причастен к удару по Польше 1.10.2026, 8:18

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иллюстративное фото

Речь идет о ракете, которая 30 июля взорвалась в Люблинском воеводстве.

Оперативный командующий родами войск Вооруженных сил Польши генерал Иренеуш Новак сообщил, что стратегический бомбардировщик Ту-95МС, недавно разбившийся в России, ранее мог быть причастен к удару вблизи Тарнавы.

Самолет разбился 29 сентября на Дальнем Востоке РФ, при этом погиб экипаж из шести человек. Иренеуш Новак отреагировал на эту новость, заявив, что именно этот Ту-95МС мог быть носителем крылатой ракеты Х-101, которая ранее атаковала Польшу. Свою реакцию польский генерал обнародовал на странице в сети X.

«Возможно, именно этот самолет нес ракету Х-101, которая завершила полет вблизи Тарнавы», — кратко отметил Новак.

Być może to ten egzemplarz był nosicielem Ch-101 która zakończyła lot pod Tarnawą https://t.co/10cxno3nRE — Ireneusz Nowak (@E0PALM) September 29, 2026

По данным издания «Wiadomosci», речь идет о ракете, которая 30 июля, пересекая польскую границу, взорвалась вблизи деревни Тарнавы-Колония в Люблинском воеводстве.

«Акт возмездия» или случайность?

После этого сообщения польского генерала, который редко делает публичные заявления по поводу подобных инцидентов, появились версии о том, что крушение российского бомбардировщика могло произойти «не просто так». Сам Новак в комментарии изданию отказался вдаваться в подробности и объяснить свои слова более конкретно.

«Я не комментирую это. Это был личный пост, без какого-либо более глубокого контекста. Нам и так хватает сенсаций», — подчеркнул он.

Другой высокопоставленный польский военнослужащий, бывший руководитель Военной разведки, генерал-бригадный Марек Лапинский отметил, что «если бы наши службы обладали такими возможностями и воспользовались ими, мы были бы настоящими идиотами, если бы каким-либо образом это подтвердили».

Бывший командир Центра воздушных операций, генерал-полковник авиации Славомир Дигнатовский, в свою очередь, заявил, что Оперативное командование Вооруженных сил могло просто располагать точными данными о том, что именно этот самолет поднялся в воздух в июле для обстрела Украины. Он добавил, что за этим не обязательно должны скрываться какие-то теории или секретные операции.

«Нет ничего сенсационного в том, что этот самолет, так сказать, наконец-то навсегда «припарковался» на земле. Но мы восприняли эту информацию с огромным удовольствием и ждем продолжения», — заявил Дигнатовский.

Он также пояснил, что во время каждого вылета такого самолета изучается его маршрут, чтобы определить, что может стать потенциальной целью обстрела. В таких случаях Польша опирается на данные союзников, чтобы достаточно точно определить участки, которые могут подвергнуться атаке, а также направления атаки.

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