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В Минске на два дня ограничили движение всех транспортных средств

  • 1.10.2026, 8:46
В Минске на два дня ограничили движение всех транспортных средств

ГАИ опубликовала карты.

В связи с проведением мероприятий в Минске возможно введение кратковременных ограничений движения всех видов транспортных средств 1 и 2 октября. Об этом сообщает столичная ГАИ.

1 октября ограничения могут вводиться:

с 8.00 до 14.00 по проспектам Независимости и Победителей, а также улицам Янки Купалы и Ленина;

с 15.00 до 23.00 по проспектам Машерова и Победителей, улицам Янки Купалы, Сторожевской, Павлины Меделки и Нарочанской, а также МКАД.

2 октября:

с 10.00 до 18.00 по проспектам Машерова, Победителей и Независимости, а также улицам Янки Купалы и Сторожевской.

«Также 1 и 2 октября возможно кратковременное ограничение движения всех видов транспортных средств на иных участках улично-дорожной сети», — предупредили в ГАИ и попросили учитывать эту информацию и заблаговременно планировать свой маршрут.

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