В Минске на два дня ограничили движение всех транспортных средств
- 1.10.2026, 8:46
ГАИ опубликовала карты.
В связи с проведением мероприятий в Минске возможно введение кратковременных ограничений движения всех видов транспортных средств 1 и 2 октября. Об этом сообщает столичная ГАИ.
1 октября ограничения могут вводиться:
с 8.00 до 14.00 по проспектам Независимости и Победителей, а также улицам Янки Купалы и Ленина;
с 15.00 до 23.00 по проспектам Машерова и Победителей, улицам Янки Купалы, Сторожевской, Павлины Меделки и Нарочанской, а также МКАД.
2 октября:
с 10.00 до 18.00 по проспектам Машерова, Победителей и Независимости, а также улицам Янки Купалы и Сторожевской.
«Также 1 и 2 октября возможно кратковременное ограничение движения всех видов транспортных средств на иных участках улично-дорожной сети», — предупредили в ГАИ и попросили учитывать эту информацию и заблаговременно планировать свой маршрут.