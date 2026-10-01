В Минске на два дня ограничили движение всех транспортных средств 1.10.2026, 8:46

ГАИ опубликовала карты.

В связи с проведением мероприятий в Минске возможно введение кратковременных ограничений движения всех видов транспортных средств 1 и 2 октября. Об этом сообщает столичная ГАИ.

1 октября ограничения могут вводиться:

с 8.00 до 14.00 по проспектам Независимости и Победителей, а также улицам Янки Купалы и Ленина;

с 15.00 до 23.00 по проспектам Машерова и Победителей, улицам Янки Купалы, Сторожевской, Павлины Меделки и Нарочанской, а также МКАД.

2 октября:

с 10.00 до 18.00 по проспектам Машерова, Победителей и Независимости, а также улицам Янки Купалы и Сторожевской.

«Также 1 и 2 октября возможно кратковременное ограничение движения всех видов транспортных средств на иных участках улично-дорожной сети», — предупредили в ГАИ и попросили учитывать эту информацию и заблаговременно планировать свой маршрут.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com