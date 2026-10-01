Что стоит за российским «тушкопадом» Константин Криволап

1.10.2026, 7:04

Иллюстрационное фото

РФ может лишиться последних боеспособных Ту-95.

Россия потеряла стратегический бомбардировщик Ту-95МС: 29 сентября в Амурской области у самолета сразу после взлета отказали три из четырех двигателей. Но могло ли это быть связано с некачественным топливом?

Обычно проблемы с топливом у самолетов связаны с процессом его парафинизации. Однако это бывает зимой, когда холодно. Сейчас же, очевидно, все произошло при плюсовых температурах.

Также маловероятна версия о возможной диверсии, о которой некоторые говорят. Дело в том, что на таких объектах, с такой техникой работают, как правило, одни и те же, знакомые люди, то есть все свои, все на виду. Чужака там бы заметили. И сделать что-то с топливом в таких условиях – вряд ли возможно.

С другой стороны, чтобы такой самолёт, как Ту-95МС, взлетел и улетел, ему требуется почти две железнодорожные цистерны топлива. И здесь, если пофантазировать, могут быть варианты вроде того, что в этих цистернах перевозили какое-то некачественное топливо, а потом залили керосин для Ту… Да и в целом можно предположить, что качество керосина для самолетов в РФ действительно ухудшается. Ведь далеко не все российские заводы способны производить авиационное топливо. Одно дело, когда используется топливо Т-1, другое дело, когда ТС-1. Второй вариант – это топливо с примесями серы. И если этих примесей слишком много, то могут возникнуть проблемы.

В то же время, если бы ситуация была связана исключительно с некачественным топливом, на которое могла бы отреагировать чувствительная аппаратура самолета, то должен был бы отказать и четвертый двигатель (а отказали, напомню, только три). Более того, неисправности можно было бы обнаружить ещё на земле – во время руления самолета, разогрева его двигателей…

Поэтому, я думаю, что причина здесь гораздо проще. Скорее всего, речь идет о возрасте этих самолетов, которые уже давно отработали свой ресурс. Все двигатели на них, хотя и могут быть разных модификаций, уже достаточно старые. Они действительно надежны, но существуют с 50-х годов прошлого века. Поэтому, думаю, эта ситуация могла быть связана с проблемами топливной системы, топливно-смазочной смеси.

Насколько эта проблема может быть распространена на весь авиапарк? По результатам оценки The Military Balance за 2021 год (ежегодное издание Международного института стратегических исследований (Лондон), содержащее оценку военного потенциала и оборонного комплекса 171 страны мира), всего Ту-95 в России насчитывалось шесть десятков машин. Если смотреть по данным Минобороны РФ, то получалось 47 таких самолетов. А когда в 2022 году подсчитали, сколько же «Ту» там находится на крыле, сколько способны летать, то насчитали то ли 27, то ли 27 машин, которые постоянно куда-то перемещали, меняли их позиции на аэродромах и так далее.

Однако это не означает, что самолеты, которые находились в какой-либо эксплуатации, обязательно все были «на крыле».

Если посмотреть на данные 2023 года, то наибольшее количество самолетов Ту-95, которые использовались РФ и с которых запускали по нам ракеты Х-101, если не ошибаюсь, составляло 20. И это был какой-то самый мощный удар. Ведь обычно вначале было 16 самолетов, потом 14, а потом уже стало и 12…

Сейчас больше 6–7 «тушек» уже не вылетает.

Если проследить за изменением бортовых номеров, то можно увидеть, что у РФ осталось «на ходу» не более 17 самолетов. И в последнее время большое количество продолжает выходить из строя – 5–6 из них, можно предположить, находятся на длительном ремонте. А сообщения об использовании касаются лишь 10–12 самолетов. Из них мы, если не ошибаюсь, уже поразили три. То есть остается где-то 9 машин. А если принять во внимание случай с Ту-95МС от 29 сентября, то складывается ситуация, что у россиян может оставаться «на крыле» лишь 8.

Константин Криволап, УНИАН

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