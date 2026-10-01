Стало известно, зачем близкий к Путину олигарх заплатил за свадьбу сына Трампа 1.10.2026, 8:10

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Дональд Трамп-младший

За этим решением стоит четкая стратегическая цель.

Российский олигарх Умар Кремлев стремится вернуть контроль над олимпийским боксом своей ассоциации IBA и получить политический рычаг через сына президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев уплатил не менее 170 тысяч долларов за аренду частного острова и фейерверк-шоу на праздновании свадьбы Дональда Трампа-младшего с Беттиной Андерсон.

Щедрый подарок и присутствие россиянина на события вызвали беспокойство среди американских законодателей.

Конгрессмен Роберт Гарсия из комитета по надзору Палаты представителей США публично задал вопрос: «Что он получил взамен? Нам нужны ответы».

По данным The Telegraph, за этими отношениями стоит четкая стратегическая цель – вернуть организации IBA право проводить олимпийские турниры.

Международный олимпийский комитет лишил IBA статуса глобального руководящего органа из-за коррупции и политизированных решений, в частности, запрета Украинской федерации бокса.

Пока Кремлев пытается использовать деньги и связи, чтобы вернуть влияние на мировой спорт.

«Я горжусь тем, что могу назвать Умара не только лидером, но и другом», - заявлял ранее Трамп-младший во время совместного мероприятия IBA.

Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев) возглавляет IBA с 2020 года. В прошлом он имел судимость и возглавлял Федерацию бокса России.

Свое восхождение в российских властных кругах он начал благодаря связям с байкерским клубом «Ночные волки» и руководителем службы безопасности российского диктатора Владимира Путина.

Затем Кремлев получил монополию на рынок ставок и лотерей в РФ, а в 2024 году Путин вручил ему Орден Дружбы.

Ранее Беттина Андерсон, супруга Дональда Трампа-младшего, подтвердила в Instagram, что российский олигарх Умар Кремлев уплатил им послесвадебные гуляния на частном острове на Багамах.

Позже на ситуацию отреагировал и сам президент США Дональд Трамп. Он заявил, что его сын Дональд Трамп-младший вернет российскому бизнесмену Умару Кремлеву деньги, которые тот потратил на организованные свадебные торжества.

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