«Ночные волки» Путина хотят сделать Луну православной 1.10.2026, 1:53

Фото: Charter97.org

В России устроили странный обряд с участием Z-писателя Проханова.

В России ультраконсервативные силы, близкие к Кремлю, устроили «крещение» спутника Земли Луны. В странной церемонии участие принял Z-писатель Александр Проханов и прокремлевский байкерский клуб «Ночные волки». Сюжет о произошедшем вышел на государственных российских телеканалах, передает Dialog.UA.

27 сентября в Изборске Псковской области состоялись молебен и крестный ход. Участники странного действа освятили большой камень, а затем провели шоу с луноходом и броневиком.

Главной частью мероприятия стало так называемое «крещение Луны». Сам Проханов объяснил, что таким образом участники хотели сделать Луну православной и связать ее с Россией.

«Как в свое время была крещена Русь и Россия стала православной, вот так же мы решили крестить Луну, сделать ее православной и соединить с Россией», — заявил Z-писатель.

Для проведения акции «Ночные волки» привезли из Новгородской области часть грунта возле валуна Щеглец. Этот большой камень находится недалеко от деревни Мытно и покрыт петроглифами бронзового века. Привезенную землю заложили под новый поклонный крест, установленный в Изборске. Рядом с крестом провели молебен и крестный ход. Сам камень Щеглец также освятили.

Проханов при этом заявил, что Щеглец является «лунным камнем». Он утверждал, что валун якобы появился на Земле за несколько тысяч лет до нашей эры и является посланием с небес будущей России. Научных данных, подтверждающих внеземное происхождение камня, нет.

Участники акции связали обычный земной камень, древние петроглифы, православный крест и представление о Луне в одну религиозно-патриотическую конструкцию.

Для традиционного православного обряда такая идея выглядит крайне необычно. Крещение в православии является таинством, связанным с человеком и его вступлением в христианскую веру.

После религиозной части акции «Ночные волки» устроили представление с луноходом и броневиком.

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