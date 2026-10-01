BMW удивила новым мощным электрическим i3 M60 1.10.2026, 4:58

Фото: BMW

Точную мощность компания пока держит в секрете.

BMW неожиданно представила первую версию i3 M60 — спортивный вариант нового электрического седана 3 Series. Автомобиль получил статус M Performance, полный привод и два электромотора, однако точную мощность компания пока держит в секрете, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

BMW называет новинку «ultra-potent», но технические характеристики i3 M60 обещает раскрыть позже. При этом уже известно, что автомобиль будет заметно мощнее стандартного i3 50 xDrive, который развивает 463 л.с. и 645 Нм крутящего момента.

Ожидается, что новый седан сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4,7 секунды. Максимальная скорость также должна оказаться выше 200 км/ч, на которых ограничивается обычная версия.

Фото: BMW

«BMW уже оснастила i3 M60 дополнительными деталями M Performance», — пишет профильное издание. Среди доступных элементов будут многочисленные карбоновые компоненты, которые придадут автомобилю более агрессивный вид.

При этом спортивная версия, скорее всего, окажется менее экономичной. Обычный i3 50 xDrive способен проехать до 753 км на одном заряде, тогда как повышенная мощность и спортивные настройки M60 наверняка сократят запас хода.

«Полноценный электрический M3 появится уже в 2027 году», — отмечают авторы, указывая, что он получит сразу четыре электромотора и станет еще более серьезной спортивной моделью.

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