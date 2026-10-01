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NYT: Украинские морские дроны превратились в «мини-авианосцы»

  • 1.10.2026, 5:27
NYT: Украинские морские дроны превратились в «мини-авианосцы»

Новые боевые платформы меняют правила войны на море.

Украинские морские дроны за несколько лет превратились из переделанных моторных лодок в сложные боевые платформы с системами ПВО, ударными беспилотниками и наземными роботами. Теперь Киев использует их не только для атак на российские корабли, но и для создания полноценной системы боевых действий на море, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские морские беспилотники нанесли серьезный ущерб Черноморскому флоту России, уничтожив около трети его кораблей. Новые платформы способны запускать перехватчики для борьбы с «Шахедами», доставлять наземных роботов и вести разведку.

Перед атаками на Туапсе и Новороссийск украинские силы использовали морские дроны для уничтожения радаров на нефтяных вышках. Сами ударные беспилотники при этом запускались прямо с палуб морских платформ.

«Дрон против дрона становится новой реальностью войны на море», — отмечает издание. Следующим этапом может стать установка на такие катера более тяжелого вооружения с большой дальностью действия.

При этом украинские командиры подчеркивают, что ключевую роль играет не сама техника, а способность операторов быстро менять тактику. «Решают не устройства, а команды, которые умеют быстро адаптироваться», — пишут авторы.

Украинский опыт уже изучают другие страны. 27 компаний тестируют новые морские платформы, а интерес к технологии проявляют государства Балтии, Северной Европы, Япония и страны Персидского залива. Сравнительно недорогие системы могут заметно усилить защиту прибрежных городов.

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