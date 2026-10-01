Правительство Польши создаст Центр по борьбе с дезинформацией 1.10.2026, 3:02

Фото: charter97.org

Первый в Европе.

В Польше будет создан Центр по борьбе с дезинформацией. Об этом 30 сентября, выступая в ходе VIII Форума кибербезопасности в Варшаве, сообщил Кшиштоф Гавковски, министр цифровизации Польши и уполномоченный правительства по вопросам кибербезопасности, передает «Польское радио».

Правительственный Центр по борьбе с дезинформацией должен стать единым государственным органом, занимающимся противодействием информационным угрозам. Возглавит новую структуру заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевски. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дональд Туск.

Новая структура должна оказывать государству оперативную поддержку и разрабатывать механизмы противодействия дезинформации, — заявил министр цифровизации Кшиштоф Гавковски.

«В Польше — первой в Европе — мы создадим единый центр по борьбе с дезинформацией, показывая тем самым, что мы не только говорим о дезинформации и боремся с ней на законодательном уровне или посредством управления финансовой поддержкой, но и ведём борьбу с ней на оперативном уровне», — отметил министр цифровизации.

Для начала планируется подготовить документ, в котором будут обозначены источники угроз и меры, предпринимаемые Польшей для противодействия дезинформации.

Замминистра цифровизации Польши Павел Ольшевски заявил, что намерен публично указывать на людей и группы, которые, по его оценке, распространяют в Польше российские нарративы, представляющие угрозу безопасности страны.

Ольшевски также сообщил о подготовленном проекте стратегии борьбы с дезинформацией, который планируется обсудить, в частности, с общественными организациями. По его словам, одним из главных принципов документа является защита гражданских свобод. При этом он подчеркнул, что свобода слова, по его мнению, не означает свободы для языка ненависти и распространения российской пропаганды.

Центр будет готовить и публиковать сообщения о выявленных дезинформационных кампаниях. Планируется также запустить специальный сайт, на котором специалисты будут разбирать наиболее распространённые информационные нарративы.

Кроме того, Центр должен готовить аналитические материалы и рекомендации для органов государственной администрации по предупреждению и противодействию дезинформации.

Кшиштоф Гавковски, в свою очередь, заявил, что Польша сегодня входит в пятёрку наиболее высоко оцениваемых стратегических партнеров в сфере кибербезопасности в мире. Он также отметил тесное сотрудничество с Соединёнными Штатами и заявил, что Польша создала кадровую и экспертную базу, опыт которой используют другие государства.

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