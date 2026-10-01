Ученые впервые масштабно описали новое поколение 2 1.10.2026, 12:52

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В первой волне участвовали около 8 тысяч подростков, их родители и учителя.

Британские исследователи из благотворительной организации Anna Freud и Университетского колледжа Лондона (UCL) опубликовали предварительные результаты проекта «Взросление в 2020-х». Это первое комплексное лонгитюдное исследование подростков в Англии после пандемии COVID-19: оно отслеживает одно поколение школьников с 12-13 лет и дальше, чтобы понять, как семья, школа, сверстники и цифровая среда влияют на их жизнь. Исследование опубликовано на портале GOV.UK.

В первой волне участвовали около 8 тысяч подростков, их родители и учителя. Выборка репрезентативна для восьмиклассников Англии: данные собирали в 2025 году, дополняя опросы когнитивными тестами и административными записями об успеваемости и посещаемости. Авторы описывают поколение, которое взрослеет в заметно других условиях, чем предыдущие: на фоне пандемии, широкого распространения смартфонов и соцсетей, роста обеспокоенности психическим здоровьем и сохраняющегося социального неравенства.

Большинство подростков сообщают о положительных отношениях с семьёй и друзьями, в целом удовлетворены жизнью и относительно благополучно пережили переход в среднюю школу. Однако уже к началу средней школы проявляются устойчивые различия: дети из малообеспеченных семей и подростки с особыми образовательными потребностями чаще сталкиваются с трудностями в учёбе и психологическими проблемами.

Так, каждый четвёртый подросток имеет вероятное психическое расстройство. Среди учеников из малообеспеченных семей этот показатель достигает 36%, а среди ребят с особыми образовательными потребностями — 54%. Почти каждый пятый систематически пропускает занятия, а больше трети не чувствуют себя частью школьного коллектива. Отдельное внимание в отчёте уделено цифровой жизни: онлайн-общение со сверстниками стало обыденностью и по частоте опережает личные встречи. Девочки в среднем проводят в соцсетях почти на час больше, чем мальчики.

Пандемия также оставила след: по словам родителей, часть подростков, особенно из уязвимых групп, отстала в учёбе в период ковида и столкнулась с трудностями в социальных отношениях. Родительские ожидания относительно университета остались высокими, но они заметно ниже в семьях, где у ребёнка есть особые образовательные потребности.

Дальнейшие волны исследования покажут, расширяются ли разрывы между детьми из бедных и обеспеченных семей, сокращаются или остаются стабильными. Это должно помочь политикам и школам понять, где и когда нужна поддержка школьникам.

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