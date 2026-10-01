закрыть
1 октября 2026, четверг, 23:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп поручил сократить популяцию комаров в Вашингтоне на 90%

26
  • 1.10.2026, 12:20
  • 3,976
Трамп поручил сократить популяцию комаров в Вашингтоне на 90%

Американский лидер подписал указ с задачами для правительственных учреждений США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил правительственным органам к 2028 году продемонстрировать ощутимые результаты в сокращении популяции комаров и клещей в Вашингтоне. Об этом сообщает Politico.

Президент США подписал соответствующий исполнительный указ, который обязывает компетентные органы сократить к 2028 году общую популяцию комаров в Вашингтоне как минимум на 90% и популяцию клещей – на 50%. Этой задачей должны заниматься Агентство по охране окружающей среды США, Министерства внутренних дел и сельского хозяйства США, Управление общих служб США в консультации с Министерством здравоохранения и социальных служб США.

В частности, Агентству по охране окружающей среды США поручено определить нормативно-правовые основы, которые будут предусматривать «методы стерилизации, безопасную генетическую модификацию и использование безопасных, но полезных бактерий». Агентству также поручено оперативно приступить к «регистрации новых методов или средств борьбы с клещами и комарами».

Кроме того, министру здравоохранения и социальных служб США Роберту Кеннеди поручено организовать конкурс по разработке новых методов лечения заболеваний, передаваемых клещами и комарами. Конкурс должен состояться в рамках его инициативы по борьбе с болезнью Лайма.

В Агентство по охране окружающей среды США поступает много запросов от биотехнологических компаний о выдаче разрешений на разработку различных методов «контроля размножения комаров».

Предположительно, наибольшее количество заявок, ожидающих одобрения со стороны Агентства по охране окружающей среды США, поступило от технологического гиганта Google в рамках его инициативы Debug Project. Цель этого проекта заключается в стерилизации самцов комаров с помощью бактерии под названием Wolbachia.

Google до сих пор ожидает одобрения экспериментального тестирования бактерий на азиатских тигровых комарах (Aedes albopictus), популяция которых преобладает в Вашингтоне.

Кроме того, Google тестирует бактерии на египетских комарах (Aedes aegypti), наиболее известных как основные переносчики вирусов Зика, чикунгунья, денге и других смертоносных вирусов.

Написать комментарий 26

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров