У белоруски украли 100-килограммовую чугунную ванну 6 1.10.2026, 12:16

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фото: news.zerkalo.io

Инцидент произошел в Гродно.

В Гродно из квартиры вынесли чугунную ванну на время ремонта, и она пропала. Выяснилось, что стокилограммовый предмет сантехники обогатил соседа, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

В Гродно 67-летняя местная жительница занялась ремонтом ванной комнаты. Мастера для замены плитки временно демонтировали чугунную ванну и выставили ее на лестничную клетку.

Однажды ванна пропала, и женщина обратилась в милицию. Там нашли подозреваемого.

«Оставленную без присмотра в подъезде чужую ванну заметил 43-летний сосед пенсионерки, который захотел на этом заработать. Он пригласил товарища, и вместе они отнесли 100-килограммовое сантехническое изделие стоимостью более 1000 рублей в металлоприемку», — рассказали в УВД.

Ванну в приеме металла уже нашли, ее вернут владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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