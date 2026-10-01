У белоруски украли 100-килограммовую чугунную ванну

У белоруски украли 100-килограммовую чугунную ванну6
- 1.10.2026, 12:16
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Инцидент произошел в Гродно.
В Гродно из квартиры вынесли чугунную ванну на время ремонта, и она пропала. Выяснилось, что стокилограммовый предмет сантехники обогатил соседа, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
В Гродно 67-летняя местная жительница занялась ремонтом ванной комнаты. Мастера для замены плитки временно демонтировали чугунную ванну и выставили ее на лестничную клетку.
Однажды ванна пропала, и женщина обратилась в милицию. Там нашли подозреваемого.
«Оставленную без присмотра в подъезде чужую ванну заметил 43-летний сосед пенсионерки, который захотел на этом заработать. Он пригласил товарища, и вместе они отнесли 100-килограммовое сантехническое изделие стоимостью более 1000 рублей в металлоприемку», — рассказали в УВД.
Ванну в приеме металла уже нашли, ее вернут владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.