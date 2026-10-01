В России арестовали высокопоставленного генерала

В России арестовали высокопоставленного генерала4
- 1.10.2026, 11:27
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Он находится в СИЗО.
В России арестовали начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майора Сергея Никитушкина. По информации канала, решение было принято вечером 30 сентября.
В материале говорится, что 51-летнего офицера отправили в СИЗО на время следствия. Канал отмечает, что статья, по которой его могли обвинить, пока не называется.
Как пишет Telegram-канал Mash, Никитушкин участвовал в войне против Украины, звание генерал-майора получил в декабре 2024 года. По предварительной информации канала, генерал занимался модернизацией танковых полигонов в России.
Ранее сайт Charter97.org писал, что российские власти обвинили в коррупции экс-руководителя ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» (ЛДЦ) Минобороны РФ генерал-майора Константина Кувшинова.