В России арестовали высокопоставленного генерала 4 1.10.2026, 11:27

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Он находится в СИЗО.

В России арестовали начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майора Сергея Никитушкина. По информации канала, решение было принято вечером 30 сентября.

В материале говорится, что 51-летнего офицера отправили в СИЗО на время следствия. Канал отмечает, что статья, по которой его могли обвинить, пока не называется.

Как пишет Telegram-канал Mash, Никитушкин участвовал в войне против Украины, звание генерал-майора получил в декабре 2024 года. По предварительной информации канала, генерал занимался модернизацией танковых полигонов в России.

Ранее сайт Charter97.org писал, что российские власти обвинили в коррупции экс-руководителя ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» (ЛДЦ) Минобороны РФ генерал-майора Константина Кувшинова.

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