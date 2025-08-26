В России арестовали еще одного генерала Минобороны 2 26.08.2025, 14:20

Константин Кувшинов

Стали известны подробности дела.

Власти обвинили в коррупции экс-руководителя ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» (ЛДЦ) Минобороны РФ генерал-майора Константина Кувшинова, сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, ему вменяют хищение свыше 57 млн рублей при закупках медоборудования. «Медиазона» со ссылкой на данные московских судов пишет, что арест чиновника, уволившегося из ЛДЦ в мае 2025 года, произошел в конце апреля в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, в 2022 году подчиненный Минобороны 9-й ЛДЦ договорился о закупках оборудования с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис». Сумма контракта составила более 100 млн рублей. Однако стоимость поставок была завышенной и Кувшинов присвоил разницу между реальной и заявленной в договорах суммой (более 57 млн рублей), распределив «прибыль» с представителями фирм-поставщиков — Игорем Игнатовым («Дельрус») и Александром Хоциным («ТДА-Сервис»). Военные следователи еще в начале июня сообщали о возбуждении на последних уголовных дел о мошенничестве. Игнатов был арестован, а Хоцина отправили под домашний арест.

В деле фигурирует еще один предприниматель — Владимир Богданов. Источник ТАСС сообщил, что в ходе обысков у него нашли «незарегистрированное боевое оружие» и предъявили обвинение в незаконном хранении (222 УК). Собеседник также отметил, что следствие может выявить и других подозреваемых, а также новые коррупционные эпизоды.

Кувшинов был главой ЛДЦ с февраля 2019 года по май 2025 года, ранее он работал замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, возглавляя лечебно-профилактическое управление. Дело против экс-чиновника ведет Главное военное следственное управление СКР.

Кувшинов стал по меньшей мере девятым высокопоставленным офицером, попавшим под чистку после отставки министра обороны Сергея Шойгу. До этого гарнизонный военный суд в Петербурге приговорил к 8,5 года заключения бывшего начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Дениса Путилова за взятку в 10 млн рублей при госзаказе на ремонт и обслуживание военной техники.

Еще раньше силовики задержали двух бывших заместителей Шойгу — генералов армии Дмитрия Булгакова (ущерб на 1,3 млрд рублей) и Павла Попова (хищения на стройках в парке «Патриот»), а также начальника Главного управления кадров МО генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова (взятка на 80 млн рублей). Помимо них, по обвинению в получении взяток были арестованы замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого в апреле 2025-го приговорили к 7 годам лишения свободы, и другие военные.

