Названо число долгожителей в Беларуси

Названо число долгожителей в Беларуси4
- 1.10.2026, 10:47
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В лидерах — Минск и Минская область.
В Беларуси живут 660 человек в возрасте 100 лет и старше, следует из данных Министерства труда и социальной защиты, опубликованных ко Дню пожилых людей. Девять из десяти долгожителей – женщины. Больше всего столетних в Минске и Минской области: по 113 человек.
Всего в стране около 1,677 млн человек старше 65 лет, то есть 18,5% населения. Две трети этой возрастной группы (66%) составляют женщины. Еще около 45 тыс. белорусов перешагнули 90-летний рубеж, при этом 86% из них – женщины. В Минске проживают 8,3 тыс. человек старше 90 лет.
Число пенсионеров в стране превышает 2,4 млн, из них более 2,1 млн достигли общеустановленного пенсионного возраста. На выплату пенсий в 2026 году предусмотрено 31,1 млрд рублей, что на 5 млрд больше, чем годом ранее.
С февраля трудовые пенсии выросли в среднем на 10%, а с сентября – еще примерно на 5%. Средняя трудовая пенсия по возрасту у неработающего пенсионера сейчас составляет 1126 рублей.
Почти каждый четвертый белорус продолжает работать после достижения пенсионного возраста. По данным Минтруда, таких людей 489 тыс., или 23% пенсионеров соответствующего возраста.