Назван главный ресурс войны, который дает Украине преимущество 1.10.2026, 10:41

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Иллюстративное фото: РБК-Украина

Это не дроны и ракеты.

Главным открытием войны в Украине стали не новые дроны или высокоточные ракеты, а цифровая информация, которая управляет этими системами. Об этом пишет обозреватель Мариам Мумладзе в Washington Examiner. По ее словам, пока оборонные планировщики по всему миру сосредоточены на производстве техники, идет скрытая гонка за контроль над алгоритмической основой современной войны. Настоящей наградой она называет локальные реальные боевые данные, необходимые для обучения искусственного интеллекта.

Европейские союзники уже подстраиваются под эти изменения. «В конце сентября 2026 года Великобритания заключила первое в своем роде соглашение для оборонного сектора. До 12 британских оборонных компаний получили доступ к Avengers Labs, защищенной украинской платформе для обучения моделей искусственного интеллекта для беспилотных систем», – напомнила автор.

Партнерство открывает доступ к хранилищу, где собрано более 5 млн размеченных изображений с фронта: на них запечатлены танки, средства ПВО, пехота, разведывательные дроны и другая техника. Используя данные с цифрового поля боя в Украине, Британия ускоряет развитие собственных оборонных технологий.

Противники тоже понимают ценность этого ресурса. «Отчет об угрозах компании Anthropic за сентябрь 2026 года выявил масштабные кибероперации против украинской военной экосистемы. Речь идет о шпионаже, который финансирует государство. В частности, российский субъект связывается с атаками на 24 учреждения, среди которых украинские министерства, оборонные ведомства и производители компонентов для дронов», – объяснила Мумладзе.

Согласно отчету, в течение 130 дней хакеры использовали ИИ-агентов, чтобы следить за внедренным вредоносным программным обеспечением и при необходимости переписывать его код. Их цель – получить проприетарное программное обеспечение и прошивки систем распознавания изображений, которые обеспечивают эффективность дронов в сложных условиях.

«Эта картина иллюстрирует, как меняются подходы к формированию современных оборонных возможностей. Физические параметры, такие как конструкция летательного аппарата, дальность полета на одном заряде и грузоподъемность, остаются крайне важными, но настоящим мультипликатором силы оказалось программное обеспечение. Автономная система полностью зависит от качества и объема данных, на которых обучаются ее модели наведения», – считает обозреватель.

По мере стандартизации конструкций беспилотников решающее преимущество, по мнению эксперта, получат те армии, которые смогут беспрепятственно совершенствовать и применять проверенные в бою обучающие данные.

«Приоритетное внимание интеграции данных наряду с разработкой аппаратного обеспечения гарантирует, что будущие оборонные архитектуры останутся устойчивыми и передовыми в условиях высокой угрозы», – подытожила Мумладзе.

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