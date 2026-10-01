Белоруска в США попала в объятия лидера группы Linkin Park

Белоруска в США попала в объятия лидера группы Linkin Park1
- 1.10.2026, 11:08
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Девушка просто вышла за попкорном перед фильмом о легендарной группе.
В США белоруска Янина Богданович вместе с друзьями пришла в кинотеатр у дома, чтобы посмотреть документальный фильм о Linkin Park, и случайно попала в объятия лидера группы. Об этом она рассказала в Instagram.
Белоруска написала, что отправилась за попкорном перед фильмом, а на обратном пути попала в объятия Майка Шиноды — это основатель и лидер группы Linkin Park.
«Да, да, это, мать его, Майк Шинода дарит мне обнимашку», — похвасталась Янина Богданович.
С момента основания в 1996 году группа Linkin Park выпустила семь альбомов при участии вокалиста и автора текстов Честера БеннингтонаД, который совершил самоубийство в июле 2017 года. После этого коллектив взял паузу в творчестве. В апреле 2022 года гитарист Майк Шинода сообщал, что группа не работает над новой музыкой и не планирует гастролировать в обозримом будущем.
Однако в 2024 году Linkin Park вернулась на сцену.
Ранее музыканты выступали и в Беларуси.