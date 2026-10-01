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Россияне ударили по школе в Киеве

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  • 1.10.2026, 10:54
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Россияне ударили по школе в Киеве
Фото: ДСНС України

Начался пожар.

Российские войска нанесли удар беспилотником по учебному заведению в Соломенском районе Киева утром 1 октября. Как сообщили в полиции города, никто не пострадал: на момент атаки более 100 учеников и около 60 сотрудников находились в укрытии.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что российский дрон попал в здание школы, после чего там возник пожар. По данным правоохранителей, в результате попадания поврежден фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа. Ранее в КГВА сообщали, что информация о возможных пострадавших выясняется, а экстренные службы направлялись на место происшествия.

Фото: полиция Киева
Фото: полиция Киева
Фото: полиция Киева

В ночь на 1 октября российские войска также атаковали Киев беспилотниками. Последствия удара зафиксированы в Соломенском, Оболонском и Печерском районах. Возникли пожары в жилом доме, на складе и среди припаркованных автомобилей, один человек пострадал.

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