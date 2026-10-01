Психологи раскрыли секрет искусства
- 1.10.2026, 10:27
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Почему музыка и картины вызывают чувство возвышенного.
Ученые выяснили, что именно создает ощущение прекрасного и возвышенного и как на это влияют музыка и изображения. Оказалось, что минорные музыкальные тональности вызывают чувство возвышенного, а мажорные — ощущение красоты. Работа опубликована в журнале Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts.
Красота и возвышенное — два разных эстетических переживания, которые философы разделяли еще столетия назад: красота связана с гармонией и приятностью, а возвышенное — с чувством масштаба, трепета и даже легкого страха перед грандиозным. Современная психология пытается понять, как мозг порождает эти чувства и какие сигналы — звук, цвет, форма — за них отвечают. Это важно и для искусства, и для кино, дизайна и рекламы.
Ученые Университетского колледжа Лондона показывали 39 студентам фотографии, отрывки классической фортепианной музыки и их сочетания, прося оценить, насколько это красиво и насколько возвышенно. Музыку брали из барочной, романтической и модернистской эпох.
Главным «переключателем» реакции оказалась именно тональность, а не темп: минор склонял к возвышенному, мажор — к красоте, а вот атональная музыка набирала мало баллов и по той, и по другой шкале. Но самое любопытное проявилось при сочетании музыки и изображения: зрительная информация решительно «перебивала» слуховую. Фотографии влияли на эстетическую оценку в два-три раза сильнее, чем звучавшая при этом музыка.
Кроме того, ученые показали, что красота и возвышенное — это два независимых психологических механизма: мозг оценивает их отдельно, даже когда чувства работают одновременно. Это уточняет представления о том, как устроено эстетическое восприятие, и объясняет, например, почему в кино картинка часто оказывается важнее саундтрека. Впрочем, выборка была небольшой и состояла из студентов, поэтому выводы стоит проверить на более широкой аудитории.