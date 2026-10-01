В витебской школе расследуют «дело о штукатурке» 15 1.10.2026, 10:12

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Фото: Telegram-канал vitebsk_info

Школьников допрашивают.

Два дня подряд директор и учителя витебской школы №18 опрашивали учеников, пытаясь выяснить, кто рассказал об обрушении штукатурки в здании, передает Telegram-канал vitebsk_info.

Об инциденте стало известно 28 сентября. В двух кабинетах на третьем этаже обрушилась штукатурка с потолка, в перекрытии образовались дыры. По мнению очевидцев, причиной могло стать протекание крыши.

Информация попала в местные паблики. После этого педагоги во главе с директором начали опрашивать школьников, которые занимались в этих кабинетах, в поисках источника «утечки».

Здание школы построено в 1937 году. Тот же год постройки у школы №10, которую экстренно закрыли после обрушения балки на верхнем этаже.

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