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Часть водителей в Беларуси берут под особый контроль

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  • 1.10.2026, 9:49
  • 6,468
Часть водителей в Беларуси берут под особый контроль

С 1 по 9 октября.

В Госавтоинспекции МВД сообщили, какие автомобили в Беларуси будут под пристальным вниманием с 1 по 9 октября.

Так, в первую декаду октября по всей республике будут проходить профилактические мероприятия с участием автомобилей-такси.

В ГАИ констатировали: с начала 2026 года в стране произошло 67 ДТП с участием автомобилей такси. В этих авариях 74 человека получили травмы разной степени тяжести.

Во время спецакции сотрудники ГАИ будут ориентированы на пресечение грубых нарушений. Прежде всего, речь идет о выявлении пьяных водителей, бесправников, злостных нарушителей. На контроле также будет соблюдение скоростных ограничений и правил маневрирования.

- Будут активно использоваться возможности республиканской системы безопасности, - предупредили в пресс-службе.

Также ГАИ будет проверять соблюдение безопасных условий перевозки пассажиров, технического состояния мобильного транспорта. К ответственности будут привлекать также руководителей субъектов хозяйства.

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