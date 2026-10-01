Часть водителей в Беларуси берут под особый контроль

Часть водителей в Беларуси берут под особый контроль2
- 1.10.2026, 9:49
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С 1 по 9 октября.
В Госавтоинспекции МВД сообщили, какие автомобили в Беларуси будут под пристальным вниманием с 1 по 9 октября.
Так, в первую декаду октября по всей республике будут проходить профилактические мероприятия с участием автомобилей-такси.
В ГАИ констатировали: с начала 2026 года в стране произошло 67 ДТП с участием автомобилей такси. В этих авариях 74 человека получили травмы разной степени тяжести.
Во время спецакции сотрудники ГАИ будут ориентированы на пресечение грубых нарушений. Прежде всего, речь идет о выявлении пьяных водителей, бесправников, злостных нарушителей. На контроле также будет соблюдение скоростных ограничений и правил маневрирования.
- Будут активно использоваться возможности республиканской системы безопасности, - предупредили в пресс-службе.
Также ГАИ будет проверять соблюдение безопасных условий перевозки пассажиров, технического состояния мобильного транспорта. К ответственности будут привлекать также руководителей субъектов хозяйства.